СМИ: ЦСКА возглавит легенда клуба

Хорватский футболист, бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич получит должность главного тренера основной команды клуба. Руководство ФК уже договорилось о подписании контракта. Об этом сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.

«Олич и ЦСКА обсуждают финальные детали», — сказал один из источников.

Другой источник издания подтвердил данную информацию и добавил, что новость объявят в ближайшие дни.

На этом посту 41-летний Олич сменит белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Последним заинтересовался футбольный клуб «Краснодар».

Олич играл за немецкие клубы «Гамбург», «Бавария», Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». Футболист выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. На его счету числится 112 матчей и 41 гол за красно-синих. Он три раза становился чемпионом России и завоевал в составе армейцев Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии, написала «Газета.ru». Олич работал ассистентом Златко Далича во время чемпионата мира в России в 2018-м, на котором хорватская сборная дошла до финала и уступила в решающем матче Франции (2:4).

Игроки ЦСКА набрали 40 очков, благодаря чему заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Спортсмены потерпели три поражения в четырех последних матчах. Первое место в чемпионате занимает петербургский «Зенит» (48).