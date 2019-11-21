СМИ: ЦСКА не будет выкупать права на Лукаса Сантоса
Московские армейцы не намерены выкупать у бразильского клуба «Васко да Гама» права на хавбека Лукаса Сантоса, передает РИА ФАН.
По данным информагентства, сумма выкупа бразильца составляет пять миллионов евро. Московский клуб готов заплатить за полузащитника полтора миллиона. Другой вариант — продление аренды, которая заканчивается в конце этого года. По мнению ЦСКА, у 20-летнего игрока есть потенциал, но он еще себя не проявил из-за затянувшейся адаптации. Пока Сантос успел отыграть за армейцев лишь пять матчей. Москвичи арендовали его в сентябре за 200 тысяч евро.