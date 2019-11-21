СМИ: ЦСКА не будет выкупать права на Лукаса Сантоса

По данным информагентства, сумма выкупа бразильца составляет пять миллионов евро. Московский клуб готов заплатить за полузащитника полтора миллиона. Другой вариант — продление аренды, которая заканчивается в конце этого года. По мнению ЦСКА, у 20-летнего игрока есть потенциал, но он еще себя не проявил из-за затянувшейся адаптации. Пока Сантос успел отыграть за армейцев лишь пять матчей. Москвичи арендовали его в сентябре за 200 тысяч евро.