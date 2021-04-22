СМИ: три матча Евро перенесут из Дублина в Петербург

В Санкт-Петербурге этим летом пройдут три дополнительных матча чемпионата Европы по футболу. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявит об этом 23 апреля, сообщил журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян со ссылкой на источники.

Ранее о принципиальном решении перенести матчи Евро из Дублина в Петербург писал «Спорт-экспресс» и Telegram-канал «Мутко против».

По данным Арустамяна, стадион на Крестовском острове примет игры «Польша» — «Словакия» (14 июня), «Швеция» — «Словакия» (18 июня) и «Швеция» — «Польша» (23 июня).

Причина переноса — заявление Футбольной ассоциации Ирландии о невозможности гарантировать проведение матчей со зрителями.

«Оргкомитет Санкт-Петербурга готов к такому решению UEFA. Дублин должен принять и одну встречу плей-офф, но она Питеру не достанется», — написал журналист в своем Теlеgrаm-канале.

Изначально планировалось, что в Петербурге пройдут встречи сборных Бельгии и России (12 июня), Финляндии и России (16 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), а также одна из игр четвертьфинала (2 июля).

Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир планировали провести в 12 городах мира.