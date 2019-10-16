СМИ: трансфер форварда «Ростова» в ЦСКА оценили в шесть с половиной млн евро

По данным информагентства, москвичи рассчитывали на то, что выплатят «Ростову» эти деньги несколькими траншами в течение полутора лет. Однако, по словам инсайдера, ростовчане не захотели расставаться с форвардом в летнее трансферное окно. По всей вероятности, он не покинет команду и зимой.

Уточняется, что Шомуродов пополнил состав ростовской команды два года назад. Тогда за его переход заплатили 300 тысяч евро. В этом сезоне нападающий отыграл за клуб 13 матчей. Он забил 10 мячей и отличился двумя результативными передачами.