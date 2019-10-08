СМИ: Тедеско улетел из Москвы после переговоров со «Спартаком»
По данным «Спорт-экспресса», Тедеско должен в Германии разорвать действующее соглашение с «Шальке», поскольку он еще получает зарплату как тренер этого клуба.
В четверг, пишет газета, «Спартак» выйдет из отпуска, связанного с игрой сборной, и в этот день команда проведет тренировку еще под руководством Сергея Кузнецова. Тедеско же, как ожидают журналисты, официально представят в пятницу.
Газета также пишет, что немецкий тренер не говорит по-русски, так что есть вероятность, что Кузнецов останется в команде, чтобы быть связующим звеном между Тедеско и футболистами.
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Согласно неофициальным сообщениям, контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан на два года и девять месяцев. Он будет получать в московском клубе около двух миллионов евро в год.
Прежний тренер «Спартака» Олег Кононов покинул команду после поражения в домашнем матче от «Оренбурга». С Кузнецовым красно-белые проиграли «Краснодару».