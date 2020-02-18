СМИ: Тедеско может оставить спартаковцев и вернуться в Бундеслигу

По словам инсайдера, в соглашении Тедеско с москвичами есть пункт, что он может порвать контракт с клубом, если ему поступит предложение из Бундеслиги. По данным издания, 34-летнему специалисту не понравилось жить в российской столице и он намеревается вернуться в Германию. Тедеско стал главным тренером спартаковцев в октябре прошлого года. Контракт рассчитан до лета следующего года.