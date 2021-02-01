СМИ: «Спартак» вернет Промеса за девять миллионов евро

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес может вернуться в «Спартак». Красно-белые договорились с голландским клубом о его аренде до конца сезона за 500 тысяч евро.

Соглашение принято с условием, что российский клуб выкупит 29-летнего спортсмена за девять миллионов евро. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Однако в конце января главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявлял, что не собирается продавать футболиста и рассчитывает на него.

По данным источника издания, зарплата Промеса в «Спартаке» составит 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Полузащитник будет присутствовать на сборе московского клуба в Дубай, как узнала газета.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, провел за клуб 135 матчей и забил 66 голов, а также отдал 33 результативных паса. За «Аякс» у футболиста было 19 матчей, и забил он шесть мячей.

Фанаты «Аякса», как писал «Чемпионат.com», после матча с «Виллемом II» требовали вернуть Промеса «Спартаку». Им не понравилась его реакция на счет 1:1.

Ранее «Спартак» покинул форвард Сильванус Нимели. Футболист перешел в «Горицу», выступающую в высшей лиге чемпионата Хорватии. За основную команду «Спартака» Нимели играл только в одном матче.