СМИ: «Спартак» может приобрести Сенеси

Футбольный клуб «Спартак» может приобрести игрока клуба Нидерландов «Фейеноорд» Маркоса Сенеси. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что «Фейеноорд» хочет за Сенеси 15 миллионов евро. Также спортсменом заинтересовались «Наполи» и «Милан». По данным источника, «Спартак» уже начал переговоры о покупке игрока.

Ранее некоторым болельщикам не понравилось, что перед товарищеским матчем сборных Польши и России включили гимн РФ. Пока звучала музыка, они начали свистеть.