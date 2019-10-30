СМИ: «Спартак» хочет оставить полузащитника Мельгарехо

По данным информагентства, руководство клуба предложило футболисту подписать трехлетний контракт, рассчитанный до лета 2022 года. По словам инсайдера, 29-летний парагваец хочется остаться в «Спартаке» и продолжить карьеру в России, несмотря на то, что его кандидатура привлекает внимание команд из Латинской Америки, а также из Португалии и Испании.

Уточняется, что полузащитник перешел к москвичам зимой 2016 года. «Кубань» получила за его трансфер четыре с половиной миллиона евро. Мельгарехо отыграл за спартаковцев 110 матчей и забил 17 мячей, отметившись 11 голевыми передачами.