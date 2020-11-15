СМИ сообщили об интересе «Манчестер Сити» к покупке Месси

Уже летом у обоих спортсменов истекают сроки их соглашений с испанскими клубами. Поэтому, начиная с 1 января 2021 года с футболистами можно обсудить условия контрактов.

«Газета.ru» напомнила, что интерес к Рамосу также проявлял клуб «Пари Сен-Жермен».

Любители мирового футбола все лето следили за ситуацией вокруг Лионеля Месси и его конфликтом с руководством «Барселоны». До последнего дня было непонятно покинет ли игрок каталонский клуб. Аргентинец отмалчивался и вся информация поступала в СМИ через источники.

В конце концов Месси признался, что остается в «Барселоне», так как не может заплатить 700 миллионов евро, как того требует контракт. Это отступные, которые игрок должен заплатить, если уходит до конца сезона. Тонкость заключается в том, что сезон в этом году сдвинулся из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, которые ввела Испания на всей территории.