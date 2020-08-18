СМИ сообщили о скором переходе Федора Смолова в турецкий «Фенербахче»

Согласно информации журналистов, «Фенербахче» арендует форварда на один сезон за один миллион евро с возможностью выкупа спортсмена за четыре миллиона евро. Уточняется, что Смолову выплатят гарантированный гонорар, размер которого составит 1,5 миллиона евро.

Как пишет издание, официально об аренде российского футболиста «Фенербахче» объявит, когда продаст бомбардира Ведата Мурики в «Лацио» за 19 миллионов евро, информирует ИА RNS.

Смолов является игроком «Локомотива» с августа 2018 года. Ранее он играл за «Динамо», «Анжи», «Урал» и «Краснодар». В конце января нынешнего года спортсмен перешел в «Сельту» на правах аренды до конца сезона. Выкупать нападающего испанский клуб не стал.

Ранее «360» сообщал, что Российский футбольный союз (РФС) отстранил от работы на неопределенный срок арбитра Василия Казарцева. Отмечается, что он назначил в ворота москвичей ошибочный пенальти на матче «Спартак» — «Сочи».