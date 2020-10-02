СМИ сообщили о предложении Макгрегору провести бой с Порье в UFC

«Мы предложили Дастину и Конору бой, поэтому ждем ответа от них обоих», — процитировала Уайта «Газета.ru».

27 сентября 2014 года состоялся первый поединок ирландца и Порье. Он закончился победой Макгрегора нокаутом.

Накануне ирландский спортсмен опубликовал в личном Тwittеr-аккаунте постер предстоящего боя. Упоминаний UFC на нем не было.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не хочет иметь ничего общего с Макгрегором. Он отказался от участия в программе The Ultimate Fighter вместе с бойцом, назвав его «человеческим мусором». Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что россиянин мог стать участником реалити-шоу в случае победы над Джастином Гейджи. Бой с ним запланирован на 24 октября нынешнего года.