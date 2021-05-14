СМИ сообщили о планах Роналду вернуться в лиссабонский «Спортинг»

Футболист Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с туринским «Ювентусом» и вернуться в лиссабонский «Спортинг», сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Cuatro.

По информации журналистов, в случае такого перехода у спортсмена существенно уменьшится зарплата.

В этом сезоне Роналду участвовал в 32 матчах в составе «Ювентуса» в чемпионате Италии. Уточняется, что в его активе 28 мячей и три результативные передачи. Настоящий контракт Криштиану рассчитан до лета будущего года. По данным СМИ, туринский клуб готов попрощаться с футболистом из-за его большой зарплаты.

Ранее стало известно, что аргентинский футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро намерен перейти в «Барселону». Контрактные обязательства игрока перед английским клубом истекут по окончании этого сезона. Он выступал за «Манчестер Сити» с 2011 года. В статусе свободного агента Агуэро хочет войти в состав «Барселоны».

В услугах 32-летнего футболиста заинтересованы три клуба, но спортсмен отдает предпочтение каталонской команде. Переговоры продолжаются, стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года.