СМИ сообщили, что Неймара могут дисквалифицировать за расизм

Как пишут журналисты, если французская лига решит, что высказывания спортсменов во время матча третьего тура являются расистскими, то их могут лишить квалификации на 8-10 игр. Уточняется, что они могут пропустить все оставшиеся встречи до конца текущего года, пишет «Газета.ru».

Напомним, что во время игры, которая завершилась большой дракой, Неймар ударил Гонсалеса. По словам напавшего, чилийский футболист назвал его «обезьяной». Позже стало известно, что бразильский форвард оскорбил японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи по расовому признаку.