СМИ сообщили, что нападающий Луис Суарес может перейти в «Атлетико»
Нападающий испанской «Барселоны» Луис Суарес может перейти к соперникам «сине-гранатовых» в мадридский «Атлетико». Как информирует ESPN Uruguay, ФК собирается подписать документ с форвардом в скором времени.
По данным журналистов, мадридский клуб нацелен перебить предложение туринского «Ювентуса». Спортсмену обеспечат намного более выгодные условия персонального контракта, сообщил сайт «Свободная пресса».
СМИ пишут, что Суарес в ближайшее время разорвет контракт с «Барселоной» и уйдет в новый клуб бесплатно как свободный агент.