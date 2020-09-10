СМИ сообщили, что нападающий Луис Суарес может перейти в «Атлетико»

По данным журналистов, мадридский клуб нацелен перебить предложение туринского «Ювентуса». Спортсмену обеспечат намного более выгодные условия персонального контракта, сообщил сайт «Свободная пресса».

СМИ пишут, что Суарес в ближайшее время разорвет контракт с «Барселоной» и уйдет в новый клуб бесплатно как свободный агент.