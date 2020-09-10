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    10 сентября 2020, 16:26

    СМИ сообщили, что нападающий Луис Суарес может перейти в «Атлетико»

    Полина Петрова

    Нападающий испанской «Барселоны» Луис Суарес может перейти к соперникам «сине-гранатовых» в мадридский «Атлетико». Как информирует ESPN Uruguay, ФК собирается подписать документ с форвардом в скором времени.
    СМИ сообщили, что нападающий Луис Суарес может перейти в «Атлетико»

    По данным журналистов, мадридский клуб нацелен перебить предложение туринского «Ювентуса». Спортсмену обеспечат намного более выгодные условия персонального контракта, сообщил сайт «Свободная пресса».

    СМИ пишут, что Суарес в ближайшее время разорвет контракт с «Барселоной» и уйдет в новый клуб бесплатно как свободный агент.

    Новости SMI.FM