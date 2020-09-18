СМИ сообщили, что хавбек «Интера» Весино может перейти в «Зенит»
Хавбек миланского ФК «Интернационале» Матиасу Весино может перейти в петербургский «Зенит». Команда выставила на трансфер 29-летнего спортсмена, сообщил FcInterNews.it.
По информации журналистов, уругвайцем заинтересовались «сине-бело-голубые». Представители петербургского клуба надеются, что Весино укрепит центр поля команды перед стартом в Лиге Чемпионов. Сумма, которую «Зенит» предложил за полузащитника, в настоящий момент неизвестна, пишет сайт «Свободная пресса».
В прошлом сезоне итальянской Серии А Весино забил в ворота противника три мяча и передал один голевой пас.