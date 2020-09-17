СМИ сообщили, что Гарет Бэйл вернется из «Реала» в «Тоттенхэм»
Полузащитник испанского «Реал Мадрид» Гарет Бэйл вернется в английский «Тоттенхэм», сообщил портал Daily Mail.
По информации СМИ, «Тоттенхэм» арендовал валлийца сроком на один сезон. Уточняется, что размер заработной платы Бэйла составит 14,2 миллиона евро.
Накануне агент Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил, что между испанцами и представителями «Тоттенхэма» состоялся разговор по поводу трансфера игрока, информирует «Газета.ru».
Спортсмен перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Команда отдала за это более 100 миллионов евро.