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    17 сентября 2020, 12:14

    СМИ сообщили, что Гарет Бэйл вернется из «Реала» в «Тоттенхэм»

    Полина Петрова

    Полузащитник испанского «Реал Мадрид» Гарет Бэйл вернется в английский «Тоттенхэм», сообщил портал Daily Mail.
    СМИ сообщили, что Гарет Бэйл вернется из «Реала» в «Тоттенхэм»

    По информации СМИ, «Тоттенхэм» арендовал валлийца сроком на один сезон. Уточняется, что размер заработной платы Бэйла составит 14,2 миллиона евро.

    Накануне агент Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил, что между испанцами и представителями «Тоттенхэма» состоялся разговор по поводу трансфера игрока, информирует «Газета.ru».

    Спортсмен перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Команда отдала за это более 100 миллионов евро.

    Новости SMI.FM