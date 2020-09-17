СМИ сообщили, что Гарет Бэйл вернется из «Реала» в «Тоттенхэм»

По информации СМИ, «Тоттенхэм» арендовал валлийца сроком на один сезон. Уточняется, что размер заработной платы Бэйла составит 14,2 миллиона евро.

Накануне агент Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил, что между испанцами и представителями «Тоттенхэма» состоялся разговор по поводу трансфера игрока, информирует «Газета.ru».

Спортсмен перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Команда отдала за это более 100 миллионов евро.