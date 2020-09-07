СМИ сообщили, что Денис Черышев отказался от перехода в «Краснодар»

По информации журналистов, 29-летний хавбек отклонил предложение о переходе в чемпионат РФ. В трансфере спортсмена был заинтересован ФК «Краснодар». Он предлагал спортсмену более выгодные финансовые условия, нежели те, которые он имеет на нынешнем месте, пишет «Газета.ru».

Черышев играет за «Валенсию» около двух лет. В прошлом сезоне он провел 25 матчей. Футболист отметился одним голом и двумя удачными передачами.