СМИ: Слуцкий может возглавить афинский АЕК
Российский тренер Леонид Слуцкий после увольнения из голландского «Витесса» может возглавить греческую команду. Об этом сообщил «Бизнес Online» со ссылкой на собственный источник.
Как сообщила «Свободная пресса», несколько дней назад Слуцкого уволили с поста главного тренера клуба «Витесс».
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По информации источника, агенты Слуцкого активно ведут переговоры с представителями афинского АЕК. Отмечается, что стороны близки к соглашению.
Напомним, ранее тренер работал в сборной России, английском «Халл Сити», московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», а также ФК «Москва».