СМИ: Слуцкий может возглавить афинский АЕК

Как сообщила «Свободная пресса», несколько дней назад Слуцкого уволили с поста главного тренера клуба «Витесс».

«Витесс» принял отставку Слуцкого Подробнее

По информации источника, агенты Слуцкого активно ведут переговоры с представителями афинского АЕК. Отмечается, что стороны близки к соглашению.

Напомним, ранее тренер работал в сборной России, английском «Халл Сити», московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», а также ФК «Москва».