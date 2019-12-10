СМИ: Слуцкий не планирует возвращаться в российские клубы

48-летний тренер планирует продолжать работу с зарубежными клубами. Слуцкий рассчитывает найти новое место до начала следующего сезона.

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Ранее Слуцкого рассматривали как возможного сменщика Леонарду Жардима на месте тренера «Монако». Однако, по последней информации, португалец может продолжить карьеру в этом клубе.

Сообщается о возможных предложениях «Спартака» и ЦСКА. Но пока что о перестановках в них речь не идет.

Еще на момент работы в «Витессе» к Слуцкому присматривалось «Динамо».

Напомним, что летом 2017 года тренер ушел из ЦСКА в английский «Халл». Контракт расторгли в декабре того же года. Летом 2018 года Слуцкий занял тренерский мостик голландского «Витесса». Однако после пяти поражений подряд он покинул клуб.