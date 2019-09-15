СМИ: Шумахер завершил лечение и улетел из Франции

Шумахера доставили в Париж 9 сентября. На следующий день он прошел запланированные лечебные процедуры, а в ночь 12-е его увезли из Франции. Сведения о способах лечения автогонщика «окружены завесой тайны», отметил Декюжи.

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«Это, судя по всему, были некие экспериментальные методы», — считает он.

Журналист знает только о переливании крови, в которую специалисты добавили стволовые клетки. Они должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма, включая мозг.

В течение нескольких лет новые методы восстановления работы сердца разрабатывают французский врач Ален Кардонне, профессор Филипп Менаше, который сейчас лечил Шумахера, и Французский институт медицинских исследований. Об этом рассказал медицинский консультант BFMTV.

В 2014 году профессор Менаше провел ряд экспериментальных операций по пересадке стволовых клеток в сердце пациента, который пострадал от инфаркта миокарда. Однако положительных результатов это не дало. Тогда профессор начал просто вводить стволовые клетки в систему кровообращения. Благодаря этому он заметил образование в сердце некой субстанции, улучшающей работу главной мышцы.

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Как отозвался Декюжи об этом методе лечения, на официальном уровне считается, что Менаше проводит подобные опыты только на животных.

Журналист также рассказал, что весной Шумахера дважды доставляли вертолетом в Париж. В третий раз его должны были привезти в июле, но приезд отменили из-за ухудшившегося здоровья автогонщика. Поэтому можно говорить о нестабильном состоянии экс-участника «Формулы-1», отметил Декюжи.

Кроме того, он обратил внимание на полностью закрытые пологом носилки, на которых Шумахера принесли в госпиталь в Париже. По этой причине не понятно: был ли спортсмен в сознании или нет. Многочисленные телохранители сопровождали спортсмена до Парижа, а потом к ним присоединилась и охрана госпиталя, писали СМИ.

В декабре 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах в Мерибеле. Он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

В июне 2014-го гонщика вывели из комы, и с сентября он проходит реабилитацию на своей вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. С тех пор нет официальной информации о состоянии его здоровья. Навещать семикратного чемпиона мира могут только родственники и ближайшие друзья.