СМИ: Шиманьски решил уйти из «Динамо»

Польский футболист Себастьян Шиманьски рассматривает вариант с уходом из московского «Динамо». Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, Шиманьски намерен не возвращаться в Россию после перерыва на игры сборных. По словам инсайдера, он может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Отмечается, что полузащитник попал с сферу интересов клуба «Реал Сосьедад». Руководство команды планирует купить его на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможность дальнейшего выкупа.