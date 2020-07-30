СМИ: Семак может оставить пост наставника «Зенита»
Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак может оставить клуб и уйти в отставку до начала нового сезона из-за конфликта с руководством «сине-бело-голубых». Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По словам инсайдера, работа гендиректора команды Александра Медведева и спортивного директора Хавьера Рибальты вызывает у Семака недовольство. Его также не устраивает то, что руководство «Зенита» не прислушивается к его мнению относительно комплектования клуба. По данным издания, Медведев предпочел не сглаживать конфликт и поручил составить список кандидатов на замену Семаку.