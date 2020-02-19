СМИ: «Сантос» потребовал от «Барселоны» возмещение ущерба за отмену товарищеского матча
Руководство бразильского ФК «Сантос» потребовало 4,5 миллиона евро от испанской «Барселоны». Претензии связаны с несостоявшимся товарищеским матчем между клубами. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на El Mundo.
«Сантос» уточнил, что матч был условием для трансфера бразильского футболиста Неймара в 2013 году. Клуб из Испании пообещал провести два товарищеских матча с участием форварда, однако состоялась лишь одна игра.
Бразильское руководство направило письмо «Барселоне» и дало пять дней на ответ. В противном случае клуб примет юридические меры.