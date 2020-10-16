СМИ: Санкт-Петербург могут вычеркнуть из списка городов Евро-2021

«В UEFA признают, что чемпионат в 2021 году не сможет пройти в 12 городах, как было запланировано. <…> Число городов-организаторов может быть уменьшено, чтобы сократить число передвижений. Такие города, как Баку в Азербайджане, который сейчас находится в состоянии конфликта с Арменией, и Санкт-Петербург в России, стоят первыми в списке на исключение», — говорится в сообщении издания.

В испанском Бильбао плохо продаются билеты, поэтому его тоже могут убрать из списка.

По планам организаторов турнира, матчи Евро-2021 должны пройти в Баку, Будапеште, Мюнхене, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Риме, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Глазго и Лондоне. Обе полуфинальные и финальная игры состоятся на стадионе «Уэмбли» в столице Великобритании.

Если ситуация с коронавирусом будет совсем сложной, в UEFA не исключают проведения турнира в одной стране с использованием четырех стадионов, чтобы максимально сократить количество поездок спортсменов и болельщиков, сообщила «Газета.ru».