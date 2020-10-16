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    16 октября 2020, 09:15

    СМИ: Санкт-Петербург могут вычеркнуть из списка городов Евро-2021

    Андрей Иванов

    UEFA может сократить список городов, в которых пройдут матчи Евро-2021, из-за эпидемической ситуации. Как пишет The Sun, первыми в списке оказались Санкт-Петербург и Баку.
    СМИ: Санкт-Петербург могут вычеркнуть из списка городов Евро-2021

    «В UEFA признают, что чемпионат в 2021 году не сможет пройти в 12 городах, как было запланировано. <…> Число городов-организаторов может быть уменьшено, чтобы сократить число передвижений. Такие города, как Баку в Азербайджане, который сейчас находится в состоянии конфликта с Арменией, и Санкт-Петербург в России, стоят первыми в списке на исключение», — говорится в сообщении издания.

    В испанском Бильбао плохо продаются билеты, поэтому его тоже могут убрать из списка.

    По планам организаторов турнира, матчи Евро-2021 должны пройти в Баку, Будапеште, Мюнхене, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Риме, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Глазго и Лондоне. Обе полуфинальные и финальная игры состоятся на стадионе «Уэмбли» в столице Великобритании.

    Если ситуация с коронавирусом будет совсем сложной, в UEFA не исключают проведения турнира в одной стране с использованием четырех стадионов, чтобы максимально сократить количество поездок спортсменов и болельщиков, сообщила «Газета.ru».