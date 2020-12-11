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    11 декабря 2020, 12:04

    СМИ: руководство ЦСКА рассматривает вариант с отставкой Гончаренко

    Артур Блянихов

    Наставник московских армейцев Виктор Гончаренко может покинуть свой пост до Нового года. Такой вариант рассматривает руководство московского клуба, передает «Чемпионат».

    «Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с „Уралом“ и „Ростовом“», — поделился инсайдер.

    «Свободная пресса» рассказала, что одним из кандидатов на пост главного тренера клуба может стать Василий Березуцкий, который работает в штабе Гончаренко.

    Уточняется, что ЦСКА оказался на последнем месте в группе Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф. В российском чемпионате москвичи занимают третье место с 33 очками.