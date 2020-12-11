СМИ: руководство ЦСКА рассматривает вариант с отставкой Гончаренко

«Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с „Уралом“ и „Ростовом“», — поделился инсайдер.

«Свободная пресса» рассказала, что одним из кандидатов на пост главного тренера клуба может стать Василий Березуцкий, который работает в штабе Гончаренко.

Уточняется, что ЦСКА оказался на последнем месте в группе Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф. В российском чемпионате москвичи занимают третье место с 33 очками.