СМИ: руководство «Милана» задумалось об увольнении Джампаоло

По данным издания, главный тренер миланской команды Марко Джампаоло может лишиться своего поста в ближайшем будущем. Среди вероятных кандидатур на его замену боссы «красно-черных» рассматривают экс-наставника «Интера» и питерского «Зенита» Лучано Спаллетти.

Еще один вариант, о котором говорят инсайдеры — это главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

«Я люблю „Милан“, но клуб со мной не связывался», — признался 43-летний специалист итальянским СМИ.