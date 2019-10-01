  • СМИ: руководство «Милана» задумалось об увольнении Джампаоло

    01 октября 2019, 20:18

    Артур Блянихов

    Провальный старт сезона заставил задуматься руководство итальянского «Милана» о смене наставника, передает «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, главный тренер миланской команды Марко Джампаоло может лишиться своего поста в ближайшем будущем. Среди вероятных кандидатур на его замену боссы «красно-черных» рассматривают экс-наставника «Интера» и питерского «Зенита» Лучано Спаллетти.

    Еще один вариант, о котором говорят инсайдеры — это главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

    «Я люблю „Милан“, но клуб со мной не связывался», — признался 43-летний специалист итальянским СМИ.