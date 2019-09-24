СМИ: Россию могут отстранить от участия в ЧМ-2022 и Олимпиаде

Кремль назвал сроки ответа Москвы WADA Подробнее

Футболисты из России могут не поехать на Чемпионат мира, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) докажет подмену Московской антидопинговой лаборатории результатов экспертиз перед передачей их WADA.

В свою очередь издание The Telegraph написало, что новый виток допингового скандала может привести к тому, что Россию не допустят до участие в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. В Олимпийском комитете РФ подтвердили, что команда может не поехать на игры, если РУСАДА лишат статуса. Об этом сообщил РБК.

В понедельник, 23 сентября, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не стала восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Теперь российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на Чемпионате мира в Дохе. Глава рабочей группы по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен заявил, что на действия IAAF повлияли подозрения WADA о нарушении России антидопинговых правил.

России дали три недели на то, чтобы доказать свою невиновность.