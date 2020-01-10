СМИ узнали об интересе российского клуба к футболисту «Атлетико»

Контракт с полузащитником мадридского «Атлетико» Тома Лемара хотят подписать сразу два футбольных клуба. Однако лондонским «Тоттенхэму» и «Челси» придется посоперничать еще и с российской командой.

«Клубы Премьер-лиги сталкиваются с конкуренцией со стороны других европейских клубов, в частности из России, за Лемара, который заявил, что может покинуть „Атлетико“», — пишет The Telegraph.

По информации издания, лондонские клубы рассчитывают на краткосрочную аренду футболиста, несмотря на то, что им необходимо усиление линии атаки. При этом более детальная информация о предложениях не сообщается, как и остаются неизвестными названия клубов-конкурентов.

Тома Лемар является полузащитником «Атлетико» и сборной Франции по футболу. В 2018-м спортсмен получил звание чемпиона мира и стал обладателем Суперкубка UEFA. В том же году футболист перешел из «Монако» в «Атлетико». Клуб заплатил за полузащитника 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Лемар вышел на поле в 15 матчах чемпионата Испании, но не отметился результативными действиями.