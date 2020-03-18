СМИ: российский футболист заинтересовал три английских клуба

Российский футболист, нападающий ЦСКА Федор Чалов заинтересовал сразу три британских футбольных клуба. «Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» поборются за то, чтобы россиянин играл в их составе.

Как пишет HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror, «Кристал Пэлас» готов предложить за Чалова около 25 миллионов фунтов стерлингов (2 255 480 000 рублей). Любая заявка будет встречена ответом от двух других клубов. Они также заинтересованы в том, чтобы получить желанную подпись Чалова.

В этом сезоне Федор Чалов забил шесть голов во всех соревнованиях, а в 2019 году он выиграл награду «Золотая бутса» в России.

Ранее футболист Павел Мамаев поделился с поклонниками новыми планами. Вместе с семьей он собирается переехать в другую страну.