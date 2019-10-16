СМИ: россияне могут провести как минимум два матча в Петербурге на Евро-2020

Отбор на Евро-2020 для России не закончен. Впереди матч, который покажет реальный уровень сборной Подробнее

«Невские новости» напомнили, что россияне продемонстрировали уверенную игру в отборочном этапе чемпионата и досрочно вышли на Евро-2020. Последний матч с киприотами закончился с сухим счетом 5:0. Авторами голов стали Александр Головин, Магомед Оздоев, Денис Черышев и капитан команды Артем Дзюба.

По данным издания, национальная сборная может провести в Петербурге все три встречи, если в финальную часть чемпионата выйдут датчане.