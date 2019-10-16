  • СМИ: россияне могут провести как минимум два матча в Петербурге на Евро-2020

    16 октября 2019, 15:12

    Артур Блянихов

    «Советский спорт» предположил, что российская сборная по футболу может провести в Санкт-Петербурге как минимум два матча из трех в рамках группового этапа Евро-2020.

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    «Невские новости» напомнили, что россияне продемонстрировали уверенную игру в отборочном этапе чемпионата и досрочно вышли на Евро-2020. Последний матч с киприотами закончился с сухим счетом 5:0. Авторами голов стали Александр Головин, Магомед Оздоев, Денис Черышев и капитан команды Артем Дзюба.

    По данным издания, национальная сборная может провести в Петербурге все три встречи, если в финальную часть чемпионата выйдут датчане.