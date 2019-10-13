СМИ: рэпер Баста возглавит футбольный клуб

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, может получить официальный статус в ростовском СКА. Как узнали СМИ, он может стать президентом или генеральным директором клуба, а значит будет полноценно руководить проектом.

Как сообщил источник Metaratings.ru, рэпер войдет в руководство клуба официально, сейчас он курирует работу СКА. Ожидается, что в начале следующей недели он подпишет большой финансовый проект с госкорпорацией «Ростех».

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Сумму и сроки контракта с Ростехом источник издания не уточнил, однако предполагается, что это будет долгосрочное соглашение. Ближайшей целью команды станет победа в зоне Юг в ПФЛ и выход в ФНЛ.

Сейчас по итогам 12 туров в ПФЛ СКА в зоне Юг занимает шестое место. Отставание от «Волгаря», который возглавляет турнирную таблицу, составляет 14 очков.

Вакуленко родился в Ростове-на-Дону. В сентябре рэпер презентовал песню, которую он посвятил футбольному СКА и его возрождению.