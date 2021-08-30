СМИ: «Реал» подготовит новое предложение по Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» нацелилось на подписание бомбардира ПСЖ Килиана Мбаппе. Клуб готовит новое предложение по трансферу футболиста, передает «Газета.ru».

По словам инсайдера, французский клуб намерен заработать на продаже Мбаппе не менее 215 миллионов евро. У «Реала» получилось договориться с самим футболистом. Он согласился на контракт с зарплатой в 35 миллионов евро в год. Соглашение рассчитано до 2027 года. По версии портала Transfermarkt, Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Его стоимость оценивают в 160 миллионов евро.