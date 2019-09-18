СМИ раскрыли зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Кокорину дадут шанс заиграть в основе «Зенита» Подробнее

По словам собеседника агентства, зарплата 28-летнего нападающего составит около 800 тысяч евро в год. Однако контракт также предусматривает серьезные бонусы в случае успешных выступлений. Также в документе говорится, что контракт можно продлить на улучшенных условиях, если Кокорин сможет убедить тренерский штаб и руководство клуба в необходимости продолжения сотрудничества. Эта опция зависит от игры спортсмена.

Ранее стало известно, что «Зенит» дал Кокорину шанс вновь играть за свою команду. Новый контракт с ним продлили до конца текущего сезона.

17 сентября Александра Кокорина вместе с братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым досрочно освободили из ИК-4 в Белгородской области. Там они отбывали срок за пару драк в центре Москвы. Между тем их друг — детский тренер Александр Протасовицкий продолжает отбывать наказание. По мнению телекомментатора Василия Уткина, он оказался не настолько значимой персоной в медиапространстве.