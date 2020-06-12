СМИ раскрыли, как будет доиграна футбольная Лига чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил, где состоятся игры еврокубкового сезона. Так, Лига чемпионов пройдет в Португалии, а Лига Европы будет доиграна в Германии.

Лигу чемпионов решили доиграть в формате «Финала восьми», пишет Sky Sport Italy со ссылкой на источники. Футболисты выйдут на поле в Лиссабоне. Как утверждает собеседник издания, в столице Португалии пройдет не только финал, но и оставшиеся матчи 1/8 финала. Игры запланированы на 8 и 9 августа.

По такой же схеме будут доигрывать и Лигу Европы. Матчи должны пройти в одном из городов Германии. Предположительно, это будет Франкфурт. Суперкубок Европы проведут в венгерском Будапеште. Решающие матчи женской Лиги чемпионов примет Испания.

Футбольные встречи начали возобновляться после введения запрета на спортивные мероприятия. Ограничения ввели из-за ситуации с распространением коронавируса. Ранее исполком РФС принял решение доиграть сезон чемпионата России. Он возобновится с 21 июня. Клубы РПЛ уже утвердили новые правила для игр, но окончательное решение примет исполкомом.