СМИ раскрыли имя обладателя «Золотого мяча»

90 лет со дня рождения Льва Яшина. Великий вратарь вдохновляет и сегодня Подробнее

Сообщается, что нападающего «Барселоны» уже оповестили о вручении награды. Главный редактор, а также один из журналистов издания France Football, которое организует премию, лично встретились с аргентинцем в столице Каталонии. Они сообщили Месси о победе и взяли интервью.

2 декабря в Париже состоится торжественная церемония вручения премии «Золотой мяч».

16 октября форвард испанского футбольного клуба стал обладателем очередной «Золотой бутсы» в шестой раз. Этот приз вручают по итогам сезона лучшему бомбардиру среди европейских чемпионатов. Дата награждения стала для Месси символической, так как именно в этот день в 2004 году Месси первый раз вышел на футбольное поле в составе «Барселоны».