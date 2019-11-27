  • СМИ раскрыли имя обладателя «Золотого мяча»

    27 ноября 2019, 01:27

    Ирина Нагайникова

    Обладателем «Золотого мяча» станет Лионель Месси. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Mundo Deportivo.
    СМИ раскрыли имя обладателя «Золотого мяча»

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    Сообщается, что нападающего «Барселоны» уже оповестили о вручении награды. Главный редактор, а также один из журналистов издания France Football, которое организует премию, лично встретились с аргентинцем в столице Каталонии. Они сообщили Месси о победе и взяли интервью.

    2 декабря в Париже состоится торжественная церемония вручения премии «Золотой мяч».

    16 октября форвард испанского футбольного клуба стал обладателем очередной «Золотой бутсы» в шестой раз. Этот приз вручают по итогам сезона лучшему бомбардиру среди европейских чемпионатов. Дата награждения стала для Месси символической, так как именно в этот день в 2004 году Месси первый раз вышел на футбольное поле в составе «Барселоны».