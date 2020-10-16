СМИ: Рафаэл Камашу заинтересовал «Локо»

Отмечается, что кроме московского клуба 20-летнего полузащитника намерено подписать хорватское «Динамо», которое предложило «Спортингу» подписать договор аренды.

В свою очередь форвард петербургского «Зенита» Малком получил травму колена на одной из тренировок. По всей видимости ему придется пропустить несколько игр, чтобы восстановиться.