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    16 октября 2020, 10:37

    СМИ: Рафаэл Камашу заинтересовал «Локо»

    Артур Блянихов

    Московские «железнодорожники» присматриваются к хавбеку португальского «Спортинга» Рафаэлу Камашу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    Отмечается, что кроме московского клуба 20-летнего полузащитника намерено подписать хорватское «Динамо», которое предложило «Спортингу» подписать договор аренды.

    В свою очередь форвард петербургского «Зенита» Малком получил травму колена на одной из тренировок. По всей видимости ему придется пропустить несколько игр, чтобы восстановиться.