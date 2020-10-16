СМИ: Рафаэл Камашу заинтересовал «Локо»
Московские «железнодорожники» присматриваются к хавбеку португальского «Спортинга» Рафаэлу Камашу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Отмечается, что кроме московского клуба 20-летнего полузащитника намерено подписать хорватское «Динамо», которое предложило «Спортингу» подписать договор аренды.
В свою очередь форвард петербургского «Зенита» Малком получил травму колена на одной из тренировок. По всей видимости ему придется пропустить несколько игр, чтобы восстановиться.