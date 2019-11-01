СМИ: полузащитник «Зенита» Краневиттер может усилить состав «Сочи»

По словам инсайдера, «сине-бело-голубые» не против того, чтобы отдать 26-летнего аргентинца в аренду «Сочи», поскольку он редко проходит в основной состав команды. В свою очередь сам полузащитник намерен отработать до конца контракт с питерской командой.

По данным информагентства, «Зенит» купил Краневиттер летом два года назад. Мадридский «Атлетико» получил за его трансфер восемь миллионов евро. Всего же за «Зенит» хавбек отыграл 51 матч, выходя в основном на замены.