СМИ: полузащитник ЦСКА Зайнутдинов подписал контракт с «Аталантой»

Полузащитник столичного ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с футбольным клубом «Аталанта», сообщил сайт Vesti.kz.

Уточняется, что со спортсменом заключили договор сроком на пять лет. Сумма контракта пока не известна. Зайнутдинов доиграет в составе ЦСКА, написала «Газета.ru».

В этом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Бактиер провел 22 матча. Он оформил один гол и сделал одну результативную передачу. Сейчас красно-синие находятся на четвертой строчке в турнирной таблице, у них в активе 40 очков.