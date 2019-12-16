СМИ: полузащитник «Спартака» может перейти в «Арсенал» на правах аренды
Хавбек столичных спартаковцев Резиуан Мирзов заинтересовал тульский «Арсенал», передает РИА ФАН.
По данным информагентства, кроме «Арсенала» к полузащитнику присматривается и казанский «Рубин». По словам инсайдера, москвичи готовы отдать футболиста в аренду, но о его продаже пока речи не идет.
Уточняется, что минувшим летом «Спартак» заплатил «Ростову» за трансфер Мирзова четыре миллиона евро. В этом сезоне 26-летний хавбек отыграл за «Арсенал» 16 матчей и отметился тремя результативными передачами.