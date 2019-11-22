СМИ: полузащитник хорватского «Динамо» заинтересовал «Зенит»

По словам инсайдера, «сине-бело-голубые» не готовы заплатить загребскому клубу обозначенную сумму, однако продолжают следить за карьерой 21-летнего полузащитника. Отмечается, что некоторые европейские команды также проявляют к нему интерес.

По данным издания, Ольмо является воспитанником каталонской «Барселоны». Он усилил дубль «Динамо» летом 2014 года. В основном составе команды он дебютировал через год. Всего за загребский клуб футболист отыграл 119 матчей, забил 32 мяча и отметился 27 результативными передачами.