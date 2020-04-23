СМИ: полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в чемпионате Англии

По данным издания, кандидатура 22-летнего француза привлекла внимание лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что руководство каталонского клуба согласно на трансфер полузащитника в том случае, если оно получит финансовую компенсацию в размере 60 миллионов евро.