СМИ: полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в чемпионате Англии
Два клуба английской Премьер-Лиги присматриваются к хавбеку «Барселоны» Усману Дембеле, передает «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, кандидатура 22-летнего француза привлекла внимание лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что руководство каталонского клуба согласно на трансфер полузащитника в том случае, если оно получит финансовую компенсацию в размере 60 миллионов евро.