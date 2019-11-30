СМИ: Полиция Петербурга задержала болельщиков, оскорблявших Дзюбу
Шестеро болельщиков московского «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге из-за то, что выкрикивали оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом сообщила «Фонтанка».
Инцидент произошел во время матча молодежных составов футбольных клубов «Зенита» и «Спартака». Фанатов задержали сразу на трибуне стадиона «Смена». Они выкрикивали фразы «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
Ранее сообщалось, что в ходе матча «Урал» — «Спартак» 24 ноября болельщики московской команды выкрикивали матерные фразы в отношении форварда сине-бело-голубых.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал футбольный клуб «Спартак» на 100 тысяч рублей.
Матч молодежных составов закончился со счётом 2:0 в пользу петербуржцев, основные составы встретятся на «Газпром Арене» завтра, в 19:00 по московскому времени.