СМИ: пятикратную чемпионку мира из России заподозрили в употреблении допинга

Спортсменка отстранена от соревнований на время разбирательств. Основанием стали данные из базы московской антидопинговой лаборатории.

Если факт употребления допинга Татьяной Кашириной подтвердится, то она лишится наград, завоеванных в период с 2012 по 2015 год.

Тяжелоатлетка с 2009 по 2019 год завоевала пять высших наград на чемпионатах мира и восемь — на чемпионатах Европы. Является серебряным призером Олимпиады 2012 года. Олимпиаду в 2016 спорстменка пропустила из-за отстранения российской сборной по легкой и тяжелой атлетике от соревнований из-за допингового скандала. Ей принадлежит несколько мировых рекордов.

В апреле этого года Всемирной антидопинговое агентство (WADA) завершило изучение базы московской антидопинговой лаборатории. После этого открыли допинговые дела на 298 российских спортсменов.

Помимо Татьяны Кашириной, еще 21 российский тяжелоатлет отстранен от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга.