СМИ: Овечкин продлит контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

Руководство клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» намерено подписать новое соглашение с бомбардиром Александром Овечкиным. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По словам инсайдера, контракт будет рассчитан на четыре года. Овечкин будет получать в год в среднем около 10 миллионов долларов. Нападающий играет за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году вместе с клубом он завоевал Кубок Стэнли. Сейчас хоккеист находится в статусе свободного агента.