СМИ: Олимпиаду в Токио перенесут на пару лет

Олимпиаду в Токио, которая должна была пройти в 2020 году могут перенести на год или два. В случае, если спортивные состязания все-таки решат отменить, возможность провести следующие игры появится только в 2021 или 2022 году.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

«Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это будет перенос. МОК будет в затруднении, если их отменят», — заявил он.

Такахаши считает, что проще всего перенести Олимпийские игры на два года. Расписание спортивных мероприятий на следующий год уже почти полностью согласовано. В случае, если игры перенесут меньше чем на год, они совпадут с другими важными спортивными соревнованиями.

Из-за бушующего коронавируса мероприятие находится под угрозой. В прессе то и дело всплывает информация о возможной отмене спортивных игр 2020 года.

До недавнего времени МОК отвергал любые рассуждения об отмене или смещении сроков проведения соревнований. Но 3 марта появились сведения, что отмена все-таки возможна.

Ранее стало известно, что церемония зажжения и передачи олимпийского огня для игр в Токио пройдет без зрителей. Туда не пустят даже журналистов. Такое решение приняли из-за эпидемии коронавируса.