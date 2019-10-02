СМИ: новым наставником «Манчестер Юнайтед» может стать Аллегри
Пост наставника «Манчестер Юнайтед» может занять бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, передает «Газета.ru» со ссылкой на британские СМИ.
По данным издания, сейчас МЮ занимает десятую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды девять очков. Если своей должности лишится нынешний наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, то его может заменить 52-летний Аллегри. Под его руководством «Старая Синьора» выигрывала итальянскую Серию А пять раз, столько же — Суперкубок и четырежды — Кубок страны.