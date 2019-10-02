СМИ: новым наставником «Манчестер Юнайтед» может стать Аллегри

По данным издания, сейчас МЮ занимает десятую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды девять очков. Если своей должности лишится нынешний наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, то его может заменить 52-летний Аллегри. Под его руководством «Старая Синьора» выигрывала итальянскую Серию А пять раз, столько же — Суперкубок и четырежды — Кубок страны.