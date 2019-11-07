СМИ: новым наставником «Баварии» может стать Арсен Венгер

По данным издания, руководство немецкого клуба намерено предложить 70-летнему специалисту контракт, действие которого рассчитано до лета следующего года. Предполагается, что после Венгера команду должен возглавить либо наставник французского «ПСЖ» Томас Тухель, либо тренер голландского «Аякса» Эрик тен Хаг. Предыдущий наставник «красных» Нико Ковач лишился своего поста из-за неудачной игры, которую продемонстрировала «Бавария» в этом сезоне