СМИ: Никола Максимович заинтересовал «Ливерпуль»

По данным издания, интерес к кандидатуре 29-летнего серба проявляет руководство «Ливерпуля». Отмечается, что срок действия контракта Максимовича с «Наполи» истекает летом этого года. В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 13 матчей, но не отметился результативными действиями.