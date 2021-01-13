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    13 января 2021, 18:02

    СМИ: Никола Максимович заинтересовал «Ливерпуль»

    Артур Блянихов

    Защитник итальянского «Наполи» и сербской сборной Никола Максимович может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, интерес к кандидатуре 29-летнего серба проявляет руководство «Ливерпуля». Отмечается, что срок действия контракта Максимовича с «Наполи» истекает летом этого года. В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 13 матчей, но не отметился результативными действиями.