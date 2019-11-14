СМИ: несколько клубов РПЛ присматриваются к полузащитнику Макарову

По данным информагентства, на кандидатуру 21-летнего полузащитника обратили внимание казанский «Рубин», столичные «железнодорожники», а также «Сочи» и «Ростов».

По словам инсайдера, «Нефтехимик» намерен выручить за переход Макарова 23 миллиона рублей. Выбор остается за самим футболистом, поскольку руководство всех заинтересованных клубов, за исключением ростовчан, готово заплатить за трансфер хавбека эту сумму.